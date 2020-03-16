Исаева показала архивный снимок Юлии Началовой в годовщину смерти певицы

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Актриса Марина Орлова рассказала, как сыграла молодую Юлию Началову в посвященном певице проекте.

Пиарщица ныне покойной российской певицы Юлии Началовой Анна Исаева анонсировала выход передачи, посвященной артистке. Напомнм, что 16 марта исполняется год со дня смерти Началовой.

Фильм будет показан в рамках спецвыпуска проекта "Док-Ток" на "Первом канале". В его рамках были восстановлены некоторые эпизоды жизни Началовой.

"Желаю вам погрузиться в атмосферу наших чувств и эмоций и понять и принять и пережить все заново как переживали мы, вглядываясь в эти ивжнтхх кадры", – отметила Исаева.

Также Исаева разместила трогательный снимок, на котором Юлия Началова запечатлена в своем детстве. На черно-белой фотографии малышка стоит на сцене в вязаной одежде и в валенках с микрофоном в руке.

"Сегодня не будем отгадывать. Человечек с микрофоном из моей рубрики #ктоэто #мойархив и #фотозвезд в детстве #вдетстве надеюсь вам знаком и узнаваем. Жизнь как вспышка, как полет кометы, как сказал сегодня на поминках ее двоюродный брат. Фото, сделанное целую жизнь назад. ЮЛИЯ НАЧАЛОВА. Память", – написала она.

К слову, исполнительницей главной роли в фильме "Док-ток" стала актриса Марина Орлова. Она рассказала журналистам о своем участии в проекте.

"Я впервые участвовала в съемках, окруженных такой завесой тайны. Общего сценария не видела, только сцены с моим участием. Знаю, что на роль юной Юли хотели взять 20-летнюю актрису. Но потом все же решили, что с этими сценами я тоже справлюсь", – цитирует девушку "ЭГ".

Примечательно, что у Орловой нет внешнего сходства с Юлией Началовой, поэтому над ней решили поработать с помощью грима лучшие специалисты проекта "Точь-в-Точь".

"На такое преображение требовалось несколько часов. Но результат получился довольно сомнительным. На меня приглашали посмотреть непосвященных людей со стороны. Спрашивали: «Кто это?» Люди отвечали, что Лайма Вайкуле или Анне Вески. Юлю во мне не узнавал никто. К тому же в кино важны крупные планы. А в такой маске даже бровью невозможно пошевелить. В конце концов от сложного грима отказались. Продюсер сказала: "Для чего мы пригласили Марину Орлову, если из-за маски непонятно, кто это", – заявила актриса.

Юлия Началова скончалась в прошлом году от заражения крови и сердечной недостаточности, развившецся на фоне обострения подагры, диабета и гангрены ноги, поврежденной во время одной из репетиций.