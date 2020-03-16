Премьера нового Kia Sorento пройдет на Facebook

По
mavit
-
25

Премьера нового Kia Sorento пройдет на Facebook

Презентация внедорожника KIA Sorento новой генерации состоится 19 марта в рамках онлайн-трансляции в Facebook. Решение об онлайн-дебюте KIA Sorento было принято после отмены Женевского автосалона из-за распространения коронавируса. Об этом говорится в выпущенном корейской маркой пресс-релизе.

Премьера нового Kia Sorento пройдет на Facebook
KIA Sorento. Фото KIA

Премьера нового Kia Sorento пройдет на Facebook
KIA Sorento. Фото KIA

Премьера нового Kia Sorento пройдет на Facebook
KIA Sorento. Фото KIA

Впрочем, на родине новый Sorento уже представлен. Внешность модели четвертого поколения выполнена в полном соответствии с фирменным стилем «улыбка тигра»: машина получила новый передний бампер с интегрированными «противотуманками», массивную радиаторную решетку и узкую светодиодную оптику.

Интерьер новинки сочетает в себе передовые технологии, отточенную эргономику и дорогую отделку. В центре внимания – новый информационно-развлекательный комплекс с крупным тачскрином, чуть ниже которого расположен сенсорный блок климат-контроля и центральный тоннель с панелью для беспроводной зарядки смартфонов, поворотной «шайбой» переключения передач и селектором режимов движения.

Премьера нового Kia Sorento пройдет на Facebook
Интерьер KIA Sorento. Фото KIA

Премьера нового Kia Sorento пройдет на Facebook
Интерьер KIA Sorento. Фото KIA

Моторную гамму паркетника, кроме уже привычных бензиновых и дизельных двигателей, пополнит гибридная силовая установка на базе 1,6-литрового турбированного ДВС и электромотора.

На рынках Западной Европы продажи нового KIA Sorento начнутся летом 2020 года. Сроки выхода модели на российский рынок будут объявлены позже.