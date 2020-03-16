Премьера нового Kia Sorento пройдет на Facebook

Презентация внедорожника KIA Sorento новой генерации состоится 19 марта в рамках онлайн-трансляции в Facebook. Решение об онлайн-дебюте KIA Sorento было принято после отмены Женевского автосалона из-за распространения коронавируса. Об этом говорится в выпущенном корейской маркой пресс-релизе.



KIA Sorento. Фото KIA



KIA Sorento. Фото KIA



KIA Sorento. Фото KIA

Впрочем, на родине новый Sorento уже представлен. Внешность модели четвертого поколения выполнена в полном соответствии с фирменным стилем «улыбка тигра»: машина получила новый передний бампер с интегрированными «противотуманками», массивную радиаторную решетку и узкую светодиодную оптику.

Интерьер новинки сочетает в себе передовые технологии, отточенную эргономику и дорогую отделку. В центре внимания – новый информационно-развлекательный комплекс с крупным тачскрином, чуть ниже которого расположен сенсорный блок климат-контроля и центральный тоннель с панелью для беспроводной зарядки смартфонов, поворотной «шайбой» переключения передач и селектором режимов движения.



Интерьер KIA Sorento. Фото KIA



Интерьер KIA Sorento. Фото KIA

Моторную гамму паркетника, кроме уже привычных бензиновых и дизельных двигателей, пополнит гибридная силовая установка на базе 1,6-литрового турбированного ДВС и электромотора.

На рынках Западной Европы продажи нового KIA Sorento начнутся летом 2020 года. Сроки выхода модели на российский рынок будут объявлены позже.