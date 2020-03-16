В Новой Зеландии сделали пикап из Suzuki Jimny

Мини-внедорожник Suzuki Jimny, новое поколение которого тепло приняли в России, стал пикапом в Новой Зеландии. Переделкой и продажей этих машин занимается местный дистрибьютор Suzuki Motor.

Проще говоря, все происходит следующим образом: представительство получает готовые к продаже внедорожники, отрезает им заднюю часть кузова, приваривает стальную панель и ставит грузовую платформу с откидными бортами, сваренную из алюминиевых профилей и листов. Габариты платформы и грузоподъемность не уточняются, но колесная база осталась прежней – 2250 мм, как у стандартного Jimny.

Передняя и задняя подвески грузовичка, как и прежде — независимые (с неразрезными мостами), а под капотом стоит обычный 1,5-литровый бензиновый мотор мощностью 102 л.с., агрегатированный с пятиступенчатой «механикой» и полным приводом.

Просят за переделанный (и легализованный!) Suzuki Jimny немало – 23 500 долларов США или 1,75 млн рублей по текущему курсу. Исходный внедорожник с тремя дверьми стоит на 7300 долларов или 550 тыс. рублей дешевле.