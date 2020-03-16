Toyota отзовет в России более 200 автомобилей Toyota Prius

Японская компания Toyota отзывает в России гибридные автомобили Toyota Prius. Из-за возможных проблем с ремнем безопасности водителя на сервис отправятся 224 машины, выпущенные с 1 августа 2016 года по 27 июня 2017 года. Об этом сообщает Росстандарт.

Причиной отзыва, как стало известно «Автоновостям дня» из сообщения на официальном сайте ведомства, является вероятность износа контактов системы предупреждения о непристегнутом ремне безопасности, расположенных в замке самого ремня.

«При возникновении такой ситуации сигнальная лампа, информирующая о непристегнутом ремне безопасности водителя, не будет выключаться даже в том случае, если ремень безопасности корректно пристегнут», — говорится в сообщении.

В рамках сервисной акции ООО «Тойота Мотор» предложит владельцам отзываемых автомобилей бесплатно заменить замок ремня безопасности водителя.

Узнать, попал ли под эту отзывную кампанию ваш автомобиль, можно по списку VIN-номеров на официальном сайте Росстандарта. Письменное уведомление о ней будет отправлено по SMS или электронной почте в самое ближайшее время.