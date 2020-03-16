Порошенко напомнили, как его «пинками» гнали из Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым, Владислав Сергиенко. Если бы в Крыму на референдуме голосовали «под дулами автоматов», то экс-президента Украины Петра Порошенко 27 февраля 2014 года гнали бы по Симферополю не пинками, а автоматами». Так ответил на пост бывшего лидера Незалежной первый заместитель председателя крымского парламента Ефим Фикс.

Ранее Петр Порошенко опубликовал пост о референдуме, прошедшем 16 марта 2014 года в Крыму, в котором написал, что «под дулами российских автоматов прошло показательное издевательство над украинским суверенитетом и территориальной целостностью».

«Если бы референдум был бы под дулами автоматов, то Порошенко гнали бы из Крыма автоматами, а не пинками. Никаких автоматов не было, а были люди, которые не хотели видеть ни Порошенко, ни ту хунту, которая пришла к власти на Украине. Пусть он там не выдумывает, а вспомнит, как 27 февраля его гнали по улице Карла Маркса и если бы не случайный таксист, то, возможно, Порошенко остался бы у нас в «гостях», — сказал Ефим Фикс.

Как ранее сообщал РИА Новости Крым, полуостров был присоединен к России по итогам референдума, который прошел 16 марта 2014 года. За то, чтобы Крым стал российским регионом, проголосовало 96,77% жителей республики и 95,6% севастопольцев.