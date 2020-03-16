Почему Серж Саргсян сделал «друга Турции» президентом Армении? — NovostiNK — Новости Армении



16 марта 2020, 13:59 — NovostiNK EADaily. Почему официальный Ереван не испытывает обеспокоенности по поводу недавней встречи главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу и сопредседателей Минской группы ОБСЕ по урегулированию карабахского конфликта, а представители армянской общественности видят в этом определенную угрозу? Какое отношение ко всем этим процессам имеет президент Армении Армен Саркисян? Такими вопросами задается автор статьи «Кто вы Армен Саркисян, или почему Серж Саргсян сделал друга Турции президентом Армении?» на армянском ИАЦ VERELQ.

На днях в Facebook было размещено 20-минутное обращение лидера незарегистрированной партии «Адеквад» Артура Даниеляна к пользователям, в котором он утверждал, что вышеупомянутая встреча на таком уровне была ожидаемой. Ибо, по словам Даниеляна, если МИД Армении до 2018 года предпринимал шаги по недопущению Турции в работу МГ ОБСЕ, то после избрания Армена Саркисяна на пост президента страны, процесс пошел в обратном направлении. Он также указывает и на опубликованный в 2012 году доклад комиссии Евроатлантической инициативы в области безопасности, где рассматривалась роль Турции как важнейшего игрока при создании новых маршрутов поставок энергоносителей в Европу, и давались рекомендации по обеспечению их безопасности. В числе рекомендаций, вовлечение Турции в работу МГ ОБСЕ по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе.

Артур Даниелян в своем обращении отмечает, что под данным документом комиссии стоит подпись президента Армении Армена Саркисяна, и обращается с вопросом к бывшему президенту Сержу Саргсяну, почему он в свое время сделал друга Турции президентом Армении?

Как напоминает источник, в 2012 году рабочая экспертная группа по Турции Евроатлантической инициативы в области безопасности (ЕАSI основано в 2009 году Фондом Карнеги за Международный Мир. — VERELQ) подготовила доклад, в котором рассмотрела «активную внешнюю политику Турции на современном этапе, ее растущее влияние в крайне важном прилегающем регионе» и дала рекомендации, касающиеся политики Турции и ее партнеров в Евроатлантическом регионе.

Для Армении интерес представляет та часть доклада, в которой вышеупомянутая рабочая группа дает настоятельные рекомендации по поводу вовлечения Турции в урегулирование региональных конфликтов.

«Следует теснее вовлекать Турцию в работу Минской группы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе, Турции следует теснее координировать свои региональные инициативы с минским процессом», — отмечают авторы доклады.

Кроме того говорится о необходимости возобновления процесса нормализации турецко-армянских отношений, причем ЕС должен изыскать возможность поддержать этот процесс.

«Это не только поможет снять давние исторические обиды в рамках Евроатлантического региона, но и расширить роль Турции в предотвращении и урегулировании конфликтов на Кавказе», — подчеркивают авторы доклада.

Рабочая группа по Турции под «давними историческими обидами», по всей вероятности, имеет в виду Геноцид армян в Османской империи в 1915 году.

Но это лишь предположения автора этих строк, а вот дать ответ на поставленный вопрос может лишь президент Армении Армен Саркисян, который, как и утверждает лидер партии «Адеквад» Артур Даниелян, действительно входил в эту самую рабочую группу по Турции, то есть фактически являлся одним из авторов доклада ЕАSI.

Кстати, в списке авторов о Армене Саркисяне представлена следующая информация: «президент компании „Knightsbridge Group“, основатель и директор Центра „Евразия“ Кембриджского университета, бывший премьер-министр Армении».

Почему Серж Саргсян сделал «друга Турции» президентом Армении?

Чтобы третьему президенту Армении Сержу Саргсяну легче думалось, почему в марте 2018 года он сделал Армена Саркисяна президентом Армении, напомним, что тогда, как и, впрочем, сейчас, к выдвинутой РПА кандидатуре были вопросы относительно конституционности его выдвижения.

И вот почему. 8 февраля 2018 года издание hetq. am опубликовало документы компании Eurasia House International, зарегистрированной в реестре британских компаний Companies House, где Армен Саркисян был представлен гражданином Великобритании. Тогда как, согласно Конституции Армении, президентом страны могло стать лицо, которое последние шесть лет являлось гражданином только Республики Армения.

Координатор общественных связей офиса Армена Саркисяна Асмик Петросян тогда сообщила, что двойное гражданство Саркисян имел в 2002—2011 гг. После этого он якобы отказался от гражданства Великобритании, оставшись только гражданином Армении.

Пару слов по поводу двойного гражданства Армена Саркисяна. Законом Республики Армения «О гражданстве», принятом Национальным собранием 6-го ноября 1995 года, установлено: гражданин Республики Армения не может одновременно являться гражданином другого государства. То же очень ясно запрещала статья 14 Конституции от 1995 года. Из Конституции этот запрет был изъят изменениями, внесенными в 2005 году, а из закона «О гражданстве» — только в 2007 году. Иначе говоря, до 24-го марта 2007 года гражданам Армении запрещалось иметь одновременно гражданство другого государства.

То есть Армен Саркисян нарушил закон «О гражданстве» и Конституцию Армении, будучи в течение 5 лет (2002−2007 гг.) гражданином Армении и Великобритании одновременно.

Пашинян-оппозиционер про Армена Саркисяна: «А царь-то ненастоящий»

Так или иначе, 2 марта 2018 года Армен Саркисян был избран парламентом на пост президента Армении. Избранию Саркисяна последовала «бархатная революция» в Армении в апреле—мае 2018 года. И именно в те дни он стал активным участником процессов смены власти в Армении, взяв на себя роль посредника между властями и оппозицией во главе с Николом Пашиняном.

Вопрос о легитимности избранного при Серже Саргсяне президента был тогда задан и Пашиняну, который заявил, что в частной беседе Армен Саркисян показал ему документ, подтверждающий утрату британского гражданства в 2011 году. При этом этот документ до сих пор не обнародован, то есть до сих пор не рассеяны сомнения относительно конституционности его выдвижения на пост президента страны.

А ведь в 2018 году Никол Пашинян будучи оппозиционером во время обсуждения кандидатуры Армена Саркисяна говорил совершенно иные вещи.

«Вот уже целый месяц обсуждается вопрос о том, являлись ли Вы гражданином Армении в течение последних 6 лет, как того требует Конституция для выдвижения в президенты, ставится под вопрос Ваша будущая легитимность в качестве президента, а Вы пренебрегаете всем этим. И даже за целый месяц не удосужились представить Ваше заявление об отказе от гражданства Великобритании, игнорируя общественную повестку», — заявил тогда Пашинян, предположив, что если Саркисян не представляет это заявление, значит, его попросту нет.

И даже вспомнит известную цитату из «Ивана Васильевича» — «А царь-то ненастоящий».

Далее Пашинян предположит, что Серж Саргсян специально выдвинул на пост президента нелегитимного кандидата, чтобы последний зависел от его воли.

Таким образом, сегодня можно спокойно адресовать вопросы Пашиняна-оппозиционера Пашиняну-премьеру. Поскольку последние не только до сих пор не потеряли своей актуальности, хотя, например, сам президент Армен Саркисян считает вопрос о своем двойном гражданстве закрытым, но и приобретают совершенно иной оттенок.

Анна Бегларян