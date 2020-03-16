Матье ван дер Пул: «Самый трудный вопрос — ради какой цели тренироваться?»

Матье ван дер Пул (Mathieu van der Poel) в этом году набрал пять гоночных дней, проехав гонку Вольта Альгарве, но потом заболел и отложил участие в классиках. Теперь, когда 25-летний нидерландский велогонщик команды Alpecin-Fenix выздоровел, ситуация в велоспорте в связи с эпидемией коронавируса стала неопределённой. В интервью Het Nieuwsblad Матье ван дер Пул сказал, что собирается продолжать тренироваться.

Матье ван дер Пул: «Никто не знает, когда будет следующая велогонка. Поэтому трудно. К какой цели готовиться? Даже в Олимпийских играх больше нет уверенности.

Конечно, отмены гонок – огромное разочарование, но в конце концов, это только велогонки. В мире сейчас проблемы гораздо серьёзнее.

Самое трудное сейчас – ради чего тренироваться в следующие несколько недель? К какой дате выходить на пик формы? Никто не знает даже, когда мы снова сможем стартовать.

Какой будет первая гонка? Париж-Рубэ? Арденнские классики? Если они состоятся, я, конечно, вложу все силы в подготовку к ним.

Пока что не хочу сдаваться по поводу весенних гонок. Но тренироваться трудно. Лучше, если бы как можно скорее ситуация прояснилась и сказали бы, что весной больше гонок не будет. Тогда бы мы все могли сейчас отдыхать, а потом, например, готовиться к лету.

Конечно, некоторым гонщикам будет сложно себя мотивировать. Мне в этом смысле повезло, потому что из-за своей болезни я теперь могу использовать все тренировки как закладывание новой базы. Этим и собираюсь заняться в ближайшие дни – нарабатывать часы, тренироваться.

Теперь остаётся только ждать. Самое трудное – полная неопределённость. Единственное, что я знаю точно, что завтра сяду на велосипед и проведу на нём несколько часов. Но зачем? Для чего?»