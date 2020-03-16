Из-за коронавируса лидер Rammstein выступал в Москве в пузыре

Тилль Линдеманн удивил российских фанатов, появившись на сцене в большом пузыре.

15 марта в ВТБ Арене в Москве состоялся масштабный концерт немецкой рок-группы Rammstein. Солист группы Тилль Линдеманн удивил фанатов, появившись на сцене в пузыре. Поклонники решили, что так музыкант спасается от коронавируса.

Однако вирус вирусом, но фанаты пришли посмотреть шоу, и Тилль Линдеманн это им предоставил. В какой-то момент он покинул пузырь. Во время исполнения одного из треков Тилль вместе с другими участниками группы начал бросать в толпу торты.

Конечно, выступление в большом светящемся пузыре – это просто элемент шоу группы Rammstein, а не защита от коронавируса, как это предположили российские фанаты. Большую часть концерта Тилль Линдеманн провел вне пузыря.

Напомним, что ранее из звезд заразились коронавирусом актер Том Хэнкс и его супруга Рита Уилсон, а также актриса, сыгравшая девушку Бонда, Ольга Куриленко. Каждый находится на карантине.