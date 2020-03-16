Турция не отправляет иностранных туристов на карантин

Об этом пишет телеграм-канал «Повестка дня Турции».

Кроме того, автор приводит список туристических объектов Стамбула, которые уже закрыты или, которые планируют закрыть в ближайшее время:

Миниатюрк

Цистерна Базилика

Цистерна Феодосия

Малый Влахернский дворец

Панорама 1453/ Музей завоевания Константинополя

Музей Ататюрка

Концертный зал Джемаль Решит Рей

Городские театры

Музей пожарной охраны

❗️Т.е. ни Голубая мечеть (Sultan Ahmet), ни музей Собор Святой Софии (Ayasofya), ни Гранд базар (Kapalı çarşı), ни Египетский базар пряностей (Mısır çarşısı) для туристов не закрыты.

На фото дезинфекция самой популярной улицы для туристов в Стамбуле — Истикляль.