На Украине открыли дело за «политическое преследование» Порошенко

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Vasily Fedosenko/Reuters

Нацантикоррупционное бюро Украины (НАБУ) открыло дело из-за якобы политического преследования бывшего президента страны Петра Порошенко. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Илью Новикова.

Он утверждает, что задачи «по политическому преследованию» экс-президента ставились перед экс-главой Государственного бюро расследований (ГБР) Романом Тубой.

«Сегодня мы начинаем диалог с НАБУ по этому делу», — добавил Новиков.

Порошенко является свидетелем по 14 уголовным производствам. Кроме того, он числится подозреваемым по двум делам. Ранее он заявлял, что у него есть постановление суда, в котором требуется, чтобы дело против него закрыли.

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