Горы Сыгуняншань

В нескольких сотнях километрах от города Чэнду находится красочный район Сыгуняншань, название которого переводится «горы четырех девушек». Такое необычное название район получил благодаря легенде о четырех дочках бога Балана, которые превратились в горные пики, чтобы не попасть в плен к злому духу, который победил их отца. Горный массив Сыгуняншань привлекает туристов своей нетронутой природой, живописными горными вершинами и водопадами.

Ландшафты Сыгуняншань схожи с альпийскими пейзажами, поэтому данный регион часто называют восточными Альпами. Советуем начать свое путешествие по горам с долины Шуанцяо, с которой открывается лучший вид на горы, а также здесь находятся интересные достопримечательности: горы Солнца и Луны и Пятицветная, старинный мост и лес из белых тополей.

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Активным туристам стоит посетить долину Чанпин, которая идеально подходит для хайкинга. Поход через долину к подножью гор занимает сутки. По пути Вы сможете посетить тибетский храм, увидеть кристальные озера и хвойный лес.

Альпинистам дорога в долину Хайцзы, которая укрыта лугами и многочисленными озерами. Также долин будет интересна любителям геологии и ботаники, так как в долине расположено озеро Цветочное, которое образовалось через четыре века после ледникового оползня. В прозрачных водах озера до сих пор живут рыбы с начала времен.

К сожалению, многие туристы не видели красоты долины и озер, так как большинство из них находится на высоте более четырех тысяч метров над уровнем моря. Однако настоящим ценителям природы обязательно стоит посетить все эти долины и живописные места.

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Посетить горы Сыгуняншань очень просто: достаточно купить билет на самолет, открыть визу в Китай и отправить в увлекательное путешествие!