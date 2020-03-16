Самураи, которые вошли в историю Японии и мира

Самураи, которые вошли в историю страны Восходящего солнца

Каста самураев правила Японией на протяжении долгих веков. Воины высшего класса, прославленные свирепостью и верностью сюзерену, они стали неотъемлемой частью истории и культуры всей страны. Кодекc самурая отчасти соблюдается японцами и сейчас. Эти непревзойденные бойцы сделали страну Восходящего солнца такой, какой видит ее современный мир.

Дата Масамунэ

Известный своей любовью к насилию, Дата Масамунэ был одним из самых страшных воинов своей эпохи. Ослепнув на один глаз еще в детстве, юноша был вынужден прикладывать все силы, чтобы получить признание полноценного бойца. Репутацию смелого и хитрого военачальника Дата Масамунэ получил разгромив клан своих противников, после чего перешел на службу Тоётоми Хидэёси и Токугаве Иэясу.

READ «Прекратите травить пацана»: Рэпер Face вспомнил о появлении «припитого» сына Петра Порошенко на своем концерте

Уэсуги Кэнсин

Кэнсин, он же Дракон Этиго, был свирепым воином и лидером клана Нагао. Он был известен соперничеством с Такеда Сингена, поддерживал военную кампанию Ода Нобунага. Кэнсин считался не только храбрым бойцом, но и непревзойденным командиром.

Токугава Иэясу

Великий Токугава Иэясу изначально был союзником Ода Нобунага. После смерти преемника Нобунага, Тоётоми Хидэёси, Иэясу собрал собственную армию и затеял долгую, кровопролитную войну. В результате он в 1600 году установил правление сегуната Токугава, продержавшегося до 1868 года.

Хаттори Хандзо

Лидер клана Ига, Хаттори Хандзо был одним из тех редких самураев, которые прошли обучение воинов ниндзя. Он был верным слугой Токугава Иэясу и несколько раз спасал своего хозяина от верной смерти. Постарев, Хандзо стал буддийским монахом и закончил свои дни в монастыре.

READ Дочь Юлии Началовой продолжает писать умершей певице письма

Хонда Тадакацу

Его прозвали «воином, который одолел смерть». За свою жизнь Тадакацу принял участие в сотнях сражений и не потерпел поражения ни в одном из них. Любимым клинком Хонда было легендарное копье «Стрекоза», внушавшее страх противнику. Именно Тадакацу вел один из отрядов в решающей битве при Сэкигахара, что привело к новой эпохе в истории Японии.

Миямото Мусаси

Миямото Мусаси был одним из величайших фехтовальщиков Японии. Первый поединок Мусаси провел в 13 лет: он сражался на стороне клана Тоетоми против клана Токугава. Миямото почти всю жизнь путешествовал по стране, встречаясь с великими мастерами в смертельных схватках. В конце жизненного пути великий воин написал трактат Пяти колец, подробно описывающий технику владения мечем.

READ Павел Прилучный показал себя с окровавленным лицом

Симадзу Ёсихиса

Один из самых известных полевых командиров периода Сэнгоку, Симадзу Ёсихиса был родом из провинции Сацума. Симадзу стремился объединить Кюсю и одержал множество побед. Клан генерала правил большей частью острова в течение долгих лет, но в конце концов потерпел поражение от Тоётоми Хидэёси. Сам Симадзу Ёсихиса стал буддийским монахом и умер в монастыре.

отсюда

16.09.2018