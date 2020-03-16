Грозная и жестокая якудза: традиции японской организованной преступности

Якудза — это традиционная форма организованной преступности в Японии, группировки которой занимают лидирующее положение в криминальном мире страны; члены якудза также известны как «гокудо».

Что нужно знать о якудзе? Японская мафия выросла из вольных самураев – ронинов. Традиции занимают важное место в синдикате. Поэтому тому, кто решил стать якудзой, в первую очередь нужно пройти обряд инициации.

Инициация новых членов якудзы

Словарь якудза

Собирается вся банда. Посвящаемый «кобун» (младший) садится напротив своего покровителя «оябуна» (старший). Дальше наступает время «сакатзуки гото» – совместного распития саке. Каждому наливают по его статусу – новичок получает меньше всего, чаша его будущего главаря наполняется до краев. Во время обряда новичок разрывает связь с родителями и становится членом семьи якудза. Псевдосемейные отношения у японской мафии не простой звук, члены клана как братья, а оябуна — их отец и защитник.

Юбитсуме

На рассвете якудзы в инициацию входил обряд юбитсуме — отрезание фаланг пальцев. Таким образом новичок демонстрировал искреннюю преданность своей будущей семье. Впоследствии, юбитсуме убрали из посвящения и сделали наказанием за провинность перед синдикатом. Сегодня отрезанный палец в Японии – символ позора или бывшей принадлежности к криминальным группировкам. На этой почве в Японии процветает спрос на искусственные фаланги.

READ Стала известна причина выбора Ельциным в качестве преемника Путина | Teneta NEWS

Экзамены в «японской мафии»

Чтобы стать членом японского криминала одного умения пить саке недостаточно. Нынче за якудзой открылась большая охота со стороны государства, а значит нужно быть хорошо образованным в юридической сфере, чтобы не попасться и не утащить с собой всю банду. В 2009 году организация Ямагути-гуми ввела обязательный экзамен для своих членов. Помимо юриспруденции в нем есть самые разные вопросы по преступной практике. Начиная с того, как воровать транспорт, до проблем сбыта производственных отходов.

Татуировки якудзы

Якудза – не якудза без собственной татуировки. Это его паспорт, без которого путь в криминальный мир заказан. Рисунок может полностью покрывать тело, и если вы умеете правильно его читать, то можете узнать о его хозяине все – принадлежность к преступному клану, положение, историю преступлений, даже характер. Причем здесь члены мафии легких путей не ищут – рисунок наносят самым больным методом, называемым «ирэдзуми» – ручным введением чернил под кожу. Такая татуировка служит символом храбрости и в последнее время стала популярна среди простых обывателей – жив еще в японцах самурайский дух.

READ Сергей Нетиевский перестал катать на мотоцикле подругу после ее нелестного высказывания о сексе с ним

Техника Сокайя

Если новичку удалось пройти все испытания, то за этим следует изучение криминальных практик. Одна из самых распространенных техник «выкачивания денег» — Сокайя. Мафиози покупает часть акций компании, внедряется в совет директоров, а дальше начинает копать под главного босса. Компрометирующая информация может быть сугубо личной. Страх быть опозоренным – уязвимое место японцев. Ну а дальше начинаются торги – «заплатите, или ваши тайные увлечения станут достоянием общественности». Если жертва клюнула, то она так и останется на крючке.

Ямагути-гуми синпо

Надо отдать японской мафии должное – живя традициями, они постоянно находятся в тренде сегодняшнего дня. Например, в 2013 году упомянутая Ямагути-гуми запустила корпоративный журнал Ямагути-гуми синпо, который распространяется среди членов группировки. По сообщениям агентства France-Presse, цель издания – сплотить семью, рассказать о тяжелых временах японского криминала и поговорить о насущных проблемах – рыбалке и настольных играх го и сеги. В начале апреля Ямагути сделали себе собственный сайт. Портал синдиката должен изменить негативное отношение к якудза в Японии, сделать ребрендинг банды. «Мы не антисоциальная сила», — передает позицию сайта Times.

READ Клиенты Альфа-банка сообщили о блокировке банковских карт

Благотворительность якудзы

Свои заявления о «нестрашной мафии» якудза подкрепляет действиями. Когда на Японию обрушились землетрясения и цунами в 2011 году, члены синдиката стали первыми, кто бросился помогать народу, предоставляя всю необходимую помощь. И это не единственный пример. После землетрясения в Кобе, пятом по величине городе в Японии, якудза использовала все свои средства – корабли, скутера, вертолеты, чтобы доставить все необходимое для пострадавших на разрушенные улицы. Многие видят в этом лишь пиар – полиции потом будет сложно получить поддержку общественности для борьбы с мафией.