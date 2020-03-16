Названы доступные в условиях коронавируса страны для отдыха россиян

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Фото: Westend61 RF / Michael Malorny / Diomedia

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) назвали пляжные страны, доступные для отдыха в условиях пандемии коронавируса. Таблица с последними данными о режиме въезда, ограничениях и минимальных ценах представлена на сайте ассоциации.

Из-за ограничений, введенных со стороны России и ряда зарубежных стран, в продаже у туроператоров остались всего 10 доступных пляжных направлений. К странам со спокойной эпидемиологической обстановкой относятся Вьетнам, Доминикана, Индонезия, Куба, Мальдивы, Мексика, ОАЭ, Таиланд, Турция и Шри-Ланка.

Кроме них в продаже остались нишевые направления, такие, как Маврикий, Сейшелы, остова Французской Полинезии, страны Латинской Америки, Катар, Бахрейн и Япония, ставшая существенно дешевле для туристов. Но такие туры, отметили в АТОР, будут требовать отдельного рассмотрения для россиян.

Ранее стало известно, что Черногория запретила въезд на территорию страны всем иностранным гражданам из-за коронавируса. Исключением являются те, кто имеет вид на жительство.