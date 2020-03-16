Вся Правда о Вьетнаме — что никогда не расскажут туристам в этой азиатской стране

Сколько денег можно сэкономить на сокращении чиновников? Где сегодня можно увидеть пионеров в советских галстуках? Почему во Вьетнаме не безопасно жить? На эти и другие вопросы мы ответим в этом крамольном выпуске.

Социалисти́ческая Респу́блика Вьетна́м — государство в Юго-Восточной Азии на полуострове Индокитай. Сотни лет Вьетнам был китайской колонией, затем его оккупировала Франция. Свою независимость Вьетнам провозгласил только второго сентября сорок пятого года после капитуляции Японии, положившей конец Второй мировой войне в Азии.Затем снова кровопролитные войны, в одну из которых Вьетнам пережил самое масштабное в мире применение химического оружия. Последствия химической атаки преследуют вьетнамцев до сих пор в виде рождения детей с различными отклонениями. Штаты, распылившие в своё время более 70 миллионов литров агента Оранж над Вьетнамом, считают, что нет достаточных доказательств связи использования химоружия с уродствами родившихся детей и отказывают в выплатам пострадавшим вьетнамцам уже не одно десятилетие. Зато своим пострадавшим в результате атаки ветеранам войны компенсации были выплачены ещё в восьмидесятые. Но это было давно. Сегодня соединённые штаты — крупнейший рынок для экспорта республики Вьетнам, они же входят в десятку основных инвесторов экономики страны.

Такая любовь вовсе не потому, что американцам стыдно за бойню во Вьетнаме полвека назад. Просто они понимают: вьетнамская народная армия — единственная сила, которая может противостоять Китаю, а это имеет важное значение для американской политики сдерживания Китая. С Китаем, кстати, у Вьетнама, несмотря на дипломатические отношения и экономические связи, ещё остались территориальные споры. Да и вообще не недолюбливают вьеты китайцев, хотя они — основной поток туристов в стране.

Вьетнам сегодня — страна с динамично развивающимися различными отраслями экономики, среди которых есть такие, как солнечная энергетика и даже нефтедобыча. Но темпы экономического роста могли быть и лучше, если бы не авторитарная политическая система, которую часто называют клептократией. На руководящие должности в приватизированных фирмах нередко назначаются люди близкие к компартии и их дети — так называемая «золотая молодежь». Поэтому ,несмотря на очевидный экономический подъем , Вьетнам по-прежнему остается бедной страной. Независимых СМИ во Вьетнаме нет. Единолично правящая Коммунистическая партия диктует журналистам, как и о чем писать. Издатели, редакторы и журналисты по большей части и сами состоят в Компартии. В последнее время в центре внимания властей все чаще оказываются блогеры. Тех, кто бросает вызов коммунистической монополии на право выражать свое мнение, пытаются заставить замолчать арестами. Социальная программа в стране социализма оставляет желать лучшего. Например, подавляющее большинство пожилых людей находится на попечении своих детей, поскольку на пенсию прожить невозможно, в то время как половина всех денег в стране приходится на 20 % самых богатых семейств во Вьетнаме. В прошлом году знаменитый список миллиардеров журнала Форбс пополнился пятью вьетнамцами, а одной пятой населения страны едва хватает на еду. Как то очень знакомо, не правда ли? Во Вьетнаме «не рекомендуется» рожать до 28 лет и иметь более двух детей. В противном случае будут проблемы на работе : могут уволить, а о повышении вообще придется забыть, если же муж или жена занимают высокую должность, то за рождение третьего ребёнка могут снять с поста.

Студентки, проходящие обучение за рубежом, в случае беременности и родов, лишаются финансовой поддержки государства. Более того, должны будут выплатить уже потраченные на учёбу средства. Кстати, раз уж речь зашла о рождаемости, кесарево сечение считается в стране наиболее безопасным способом родоразрешения. Средний класс рожает во Вьетнаме только через кесарево. Вьетнам, несмотря на усилия государства, довольно криминальная страна. Процент раскрываемости преступлений крайне низкий. Особую обеспокоенность представляет торговля людьми, как правило, это женщины и дети.

Процент выявления таких преступлений составляет только 10-15 %. В последние годы активизировались многочисленные преступные группировки из Тайваня, Китая, Камбоджи, Южной Кореи, Малайзии, которые действуют под видом брачных агентств либо агентств по трудоустройству. Торговцы людьми обычно ищут людей в возрасте 17-30 лет, обманным путем отбирают документы и продают их как рабочую силу в швейные мастерские, кафе, увеселительные заведения. Многих мужчин заставляют участвовать в производстве и сбыте наркотиков, а женщин — заниматься проституцией . Нередко для жертв такая деятельность заканчивается трагедией.