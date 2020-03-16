В Бельгии мужчина измазал своей слюной поручень в метро

Пассажир брюссельского метро зачем-то снял маску, облизнул пальцы и вытер их о поручень. Потом выяснилось, что он просто был пьян, но полиция разбираться в его мотивах не стала. На фоне пандемии в Европе ни у кого больше нет настроения шутить с коронавирусом, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM Видео с мужчиной, вытирающим руку о поручень, разлетелось в соцсетях ещё 10 марта. Некий пассажир метро в Брюсселе спускает надетую на него медицинскую маску, облизывает пальцы и, по-видимому, специально оставляет слюну на поручне. Бельгийская транспортная компания успокоила граждан, а парня задержала полиция. На предметах общего использования — поручнях, кнопках в лифтах, дверных ручках — скапливается множество бактерий. А недавний доклад от medRxiv утверждает, что на открытом воздухе коронавирус может оставаться активным по три часа, а на пластике или стали — даже три дня. Поэтому в общественном транспорте лучше ни к чему не прикасаться. Особенно с учётом того, что некоторые, как и этот бельгиец, могут попытаться оставить за собой инфекцию намеренно.