Галифе: зачем штанам кавалеристов придавали столь странную форму

У военных в начале XX века была весьма странная мода на штаны. Каждому хотя бы раз приходилось видеть брюки откровенно странной формы и задаваться вопросом о том, почему галифе выглядят именно так. Само собой, ничего в области гардероба для военных не делается просто так. Разберемся же, когда именно появились странные штаны и кто их придумал.

Генерал Гастон Александр Огюст де Галифе. /Фото: vk.com.На самом деле появились забавные военные брюки еще в XIX веке. Примерно в 1830-е годы их придумал и ввел в оборот французской армии генерал Гастон Галифе. Дело в том, что из-за ранения полученного в молодости, у Гастона было искривление ног, которое он попытался скрыть таким образом, чтобы иметь возможность посещать общественные мероприятия без чувства дискомфорта.

Главным образом для кавалеристов. /Фото: mehovoi-portal.ru.

В армии штаны нового образца предназначались для кавалеристов. Считалось, что ездить в седле в таких брюках намного удобнее и практичнее. Так, свобода запаха штанов позволяла намного быстрее влезать на коня. Интересно, что в самой Франции кавалерийские штаны вовсе не назывались «галифе», данное название за ними закрепилось только после того, как предмет одежды попал в русские войска. В главной республике Европы они же просто назывались «culotte bouffante», что переводится, как «брюки с напуском».

Чудо-брюки. /Фото: forum.ww2.ru.

В 1890-е годы штаны принялись надевать мужчины, не состоявшие на военной службе. Тем не менее, вторым местом по популярности галифе после французской армии XIX века стала советская Красная Армия первой половины XX века. Причина тому была очень проста – вплоть до окончания Второй мировой войны кавалерия занимала не последнее место в армии, а так как долгое время она была весьма привилегированным родом войск, то многие офицеры, в первую очередь высокого ранга, носили такие брюки.

Беспощадная мода. /Фото: comfycozyhome.ru.