Житель России побывал на том свете: вот, что он там увидел

56-летний житель Воронежа Николай Алексеевич Саликов однажды позвонил журналистам местной газеты «МОЁ!» и заявил «Хотите — верьте, хотите — нет, но я побывал на том свете», после чего пригласил приехать к нему домой, чтобы выслушать полный рассказ, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM. По словам Саликова, он летел по трубе на яркий свет, а потом общался «с каким-то небожителем», поэтому журналистов все это очень заинтересовало и вскоре они уже были у Саликова дома. Все началось, когда мужчина нес в руке большой кусок стекла и поднимался с ним по лестнице на второй этаж. В какой-то момент он оступился и сильно порезал стеклом руку. Вероятно, он задел крупную артерию, потому что кровь хлынула фонтаном. Пока вызвали Скорую, пока везли Саликова в реанимацию, мужчина потерял очень много крови. Когда он оказался в больнице, его сердце уже практически не билось, а давление упало до 40 на 20. Что было дальше, герой этой истории уже не помнит, так как потерял сознание. Но внезапно он обнаружил, что находится под самым потолком, а внизу лежит его тело и врачи зашивают порез на его руке. При этом он слышал все, о чем говорили врачи и медсестры в этой комнате, видел манипуляции с его телом, но не ощущал никакой боли. Потом Николай Алексеевич оказался в каком-то темном туннеле, в конце которого горел яркий свет. Он летел по этому туннелю и видел как вокруг него человеческие фигуры двигаются под тихую музыку. Когда он пролетел через яркий свет, то оказался на острове. Там ему было так хорошо и спокойно, что Николай Алексеевич уже и не хотел возвращаться обратно к реальной жизни. Но долго он там не находился, внезапно явился некто, кто громко сказал ему «Рано тебе еще здесь оставаться!». Сразу после этих слов мужчина услышал громкий шум, словно по туннелю проехала большая машина, после чего ощутил резкую боль в руке и тут же пришел в себя в своем теле. В это время врачи как раз заканчивали зашивать ему рану. С того случая Николай Алексеевич убежден, что он в самом деле побывал в Раю, и если ранее он в Бога почти не верил, то теперь начал молиться и посещать храмы. И это был не единичный случай. Некоторое время спустя Николай Алексеевич снова почувствовал себя плохо, на этот раз виновником был инсульт. Он снова потерял сознание и пока находился в таком состоянии, внезапно увидел перед собой лицо покойного отца и тетю Настю, которая как и отец умерла много лет назад. Николай спросил их «Ну как вы?», однако они молчали и лишь смотрели на мужчину с недовольными лицами. Когда он очнулся, он оценил это как то, что они не желали, чтобы он оказался с ними так рано. «Не ждут они меня там, потому незачем мне на тот свет торопиться…», подытожил Николай Алексеевич.