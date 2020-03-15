Американский аналитик предсказал серию дефолтов по всему миру

При этом мирового экономического кризиса всё-таки не будет, считает эксперт.

Сразу несколько стран могут в ближайшее время объявить дефолт, заявил руководитель отдела рынков в J.P. Morgan International Дэвид Стаббс в интервью изданию «Зеркало недели». О каких именно государствах идёт речь, аналитик не уточнил.

По словам Стаббса, в последнее время штрафы за невыполнение обязательств «не так уж высоки», что «расслабляет» некоторые страны. К тому же, дефолт заботит больше тех, кто дал деньги в долг. Для стран, объявивших о невозможности выполнения обязательств, международные рынки вновь открываются уже спустя пару лет.

«Любой, кто инвестирует в долговые обязательства на развивающихся рынках, должен учитывать долгую и красочную историю дефолтов этих рынков. Там многие страны отказывались выполнять свои обязательства в последние десятилетия. Снова и снова», — подчеркнул Стаббс.

Экономист также указал, что проблема страны, как правило, кроется не в самом дефолте, а в его причинах. «Если экономика оказалась на пороге дефолта, если даже мысль о нём появилась, очевидно, что эта экономика уже в стрессе», — сказал он, отметив, что странам следует «очень взвешенно подходить к решению о невыплате долгов», поскольку это отражается на их репутации и возможности активно присутствовать на рынках в будущем.

Эксперт пояснил, что если страна пытается найти средства для погашения задолженностей, то ей приходится идти на непопулярные шаги во внутренней политике.

При этом аналитик уверен, что, несмотря на стрессовую ситуацию на глобальных рынках, мирового экономического кризиса всё-таки не будет.

«Стрессовый пик будет пройден через несколько недель. Безусловно, это будет очень трудное время для глобальной экономики. Многое будет зависеть от политики стран, от их возможностей контролировать распространение вируса и минимизировать негативы для экономик», — заключил Стаббс.

9 марта нефтяные цены обрушились почти на треть и достигли минимума с февраля 2016 года ($30 за баррель). Падение стало рекордным с 1991 года. Параллельно обрушился и курс рубля. Нефть стремительно подешевела и потянула за собой мировые финансовые рынки сразу же после того, как 6 марта были сорваны ОПЕК+ переговоры по сокращению добычи нефти ради удержания цен на сырье. Россия отказалась утвердить дополнительное ограничение добычи на 1,5 миллиона баррелей в сутки.

Эксперты уже назвали страну, которая больше всего выиграла от низких цен на энергоносители.