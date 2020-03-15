«Контроль Турции над тестовыми наборами на коронавирус усиливает опасения по поводу сокрытия информации»

«На сегодняшний день Турция провела около 2 тыс. 500 испытаний. Отсутствие каких-либо выявленных случаев вызывало подозрение, потому что если тест отрицательный, то не было никакого другого способа доказать, что тест может быть положительным», — указывает детский кардиоторакальный хирург и доцент Медицинской школы Университета Питтсбурга в статье для National Interest.

Источник в частной больнице Стамбула сообщил Ahval, что правительство контролирует распределение наборов и не позволяет больницам самостоятельно заказывать альтернативные варианты.

Турция заявила, что её собственные наборы для обнаружения вирусов являются самыми быстрыми и точными в мире. В то время как большинство комплектов обнаружения обычно дают результаты испытаний примерно за 24 часа, турецкое правительство заявило, что его наборы, произведённые в Турции частной компанией и финансируемые государством, могут дать результаты за 90 минут.

Несмотря на заявления Министерства здравоохранения о том, что турецкие наборы для выявления коронавируса были экспортированы в несколько стран, включая Соединённые Штаты, Кочылдырым отмечает, что, насколько ему известно, в этой стране нет ни одного учреждения или лаборатории, использующих эти тесты.

Кочылдырым также заявляет, что цензура информации турецкого правительства препятствует получению его гражданами достоверной информации о коронавирусе и является ожидающей их катастрофой.

«Турция переживает продолжающийся экономический кризис и полагается на доходы от туризма. Если туристы перестанут посещать Турцию, то в этом году экономика страны может рухнуть. Это также может быть одной из причин того, что мы не сообщали о положительном случае в течение такого длительного периода», — добавляет доктор.

Отметим, что турецкие власти заранее приняли меры предосторожности, такие как тепловой досмотр в аэропортах, закрытие своей границы с Ираном и приостановление авиасообщения с Китаем, Ираном, Италией и Южной Кореей. Но отсутствие ранее выявленных случаев заболевания вызвало подозрение у многих турецких граждан, поскольку Турция является крупным туристическим направлением и региональным транзитным узлом, а также имеет общую границу с Ираном, одной из стран, наиболее пострадавших от вируса.

Когда министр здравоохранения Фахреттин Коджа объявил в среду, что первый пациент с коронавирусом в Турции был идентифицирован, он отказался отвечать на другие вопросы СМИ, заявив, что это нарушит частную жизнь пациента.

Напряжённые отношения и отсутствие сотрудничества между правительством и Турецкой медицинской ассоциацией (TMA)— независимой медицинской профессиональной ассоциацией, целью которой является защита и укрепление общественного здоровья в Турции, — также могут быть проблематичным фактором в информировании общественности о вирусе, пишет доктор. «Несмотря на их усилия по сотрудничеству во время вспышки коронавируса, ТМА сообщает, что до сих пор не было никакого ответа от правительства», — указывает Кочылдырым.

Кочылдырым также добавляет, что доверие к государственным институтам имеет важное значение для консультирования общественности и распространения жизненно важной информации. «Турецким гражданам придётся бороться с этими проблемами (доверия — ред.), поскольку они ориентируются на кризис коронавируса», — заключает он.