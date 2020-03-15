Информацию о желании Роналду отдать все отели под больницы назвали фейковой

Криштиану РоналдуФото: Алексей Филиппов/ РИА Новости

Журналист Ману Сайнц в Twitter заявил, что информация о том, что нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду отдаст свои отели в Португалии под больницы для борьбы с коронавирусом, является недостоверной. Репортер назвал это «фейковой новостью».

Коллега Сайнца Кристофф Терро обратил внимание на то, что сообщение о желании футболиста пропало с первоисточника — испанского сайта Marca. Издание при этом не объяснило причин удаления новости.

Marca писала, что Роналду предоставит свои отели для борьбы с распространением коронавируса. Они якобы станут бесплатными больницами для зараженных. Оплату услуг медиков будет осуществлять лично Роналду. Футболист на эти слухи никак не отреагировал.

READ Медведев связал поправки в Конституцию с укреплением суверенитета России

На фоне угрозы развития пандемии ведущие футбольные лиги приостановили сезон. В частности, пауза наступила и в чемпионате Италии. Партнер Роналду по команде Даниэле Ругани сдал положительный тест на коронавирус.

По последним данным, в мире зафиксировано более 156 тысяч случаев заражения коронавирусом. В первую десятку стран по количеству заболевших входят пять европейских государств: Италия, Испания, Германия, Франция и Швейцария. В Италии зарегистрировано свыше 21 тысячи случаев заражения, более 1,4 тысячи человек умерли.