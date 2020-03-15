Россиянин выстрелил из пневматического пистолета по громким промоутерам

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Москве мужчина расстрелял из пневматического пистолета двух промоутеров. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Отмечается, что инцидент произошел в районе Люблино. Местного жителя раздражали громкоговорители девушек, которые рекламировали магазин одежды, и он выстрелил в них прямо из окна.

В результате одна из девушек получила ранение в ногу. Вторая сотрудница магазина не пострадала, пуля задела капюшон ее куртки. В настоящий момент на месте происшествия работают сотрудники полиции.

Это не первый случай стрельбы из окна по промоутерам в Люблино. Так, в 2016 году местный житель Сергей Галахов достал ружье и застрелил из окна 25-летнюю девушку, рекламировавшую магазин меховых изделий. От полученных ран девушка скончалась на месте. Стрелка приговорили к 12 годам тюрьмы.

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