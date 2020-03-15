Елизавета II покинула Букингемский дворец из-за угрозы коронавируса

Королеву Великобритании Елизавету II решили перевезти из Букингемского дворца в связи с распространением коронавируса в стране. По информации авторитетного местного издания The Sun, 93-летняя королева сейчас проживает в Виндзорском замке. Что касается официальной лондонской резиденции британских монархов, то она находится в опасности на данный момент. Хотя приближенные королевы отмечают, что у монарха хорошее здоровье, принято решение эвакуировать её в более безопасное место. Оказывается, многие сотрудники Букингемского дворца были взволнованы продолжающимся распространением заболевания. Если вспышка коронавируса в Великобритании продолжится, то королеву и её супруга принца Филиппа перевезут в Сандригемский дворец (Норфолк).

В связи со сложившейся обстановкой, ближайшие мероприятия с участием Елизаветы II могут быть перенесены или отменены. По состоянию на 15 марта в Великобритании зафиксировали более 1,1 тысячи случае вышеназванного заболевания, из них 300 – за последний день, 21 пациент скончался.

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