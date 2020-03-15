Самый одинокий человек на свете

Share Tweet Share Share Email CommentsИз окна своего деревянного домика Вячеслав Короткий наблюдает за пустынным пейзажем, раскинувшимся на многие километры. Вячеслав Короткий — специалист-метеоролог, работающий на Северном полюсе.

Последние 30 лет он путешествует на арктических кораблях и иногда остается в Ходоварихе, когда-то бывшей поселком на берегу Баренцева моря, а теперь ставшей полузаброшенным маяком. В поселке Вячеслав регулярно проводит метеорологические замеры. У Короткого есть жена, но живет она очень далеко от его основного места работы — в Архангельске. Вячеславу 65 лет, детей у них с женой нет.

Фотограф Евгения Арбугаева, выросшая в городе Тикси, по заданию The New Yorker побывала в гостях у полярника и сделала несколько великолепных снимков о его работе и жизни.

Вячеслав Короткий инспектирует при полной луне заброшенный маяк на месте поселка Ходовариха. Когда-то этот маяк помогал морякам, идущим по Северному морскому пути.

Короткий живет в деревянном вековом доме в ныне заброшенном поселке Ходовариха. Все метеоданные он заносит в специальный журнал.

Метеорологический журнал, облачный атлас и другие полезные и важные для работы книги разбросаны по столу Вячеслава. Фотография Юрия Гагарина вырезана из газетной заметки о его гибели в 1968 году.

Короткий, стоя по колено в воде, замеряет уровень Баренцева моря.

По радиостанции Короткий передает данные о погоде на другую метеостанцию, откуда они затем отправляются в Москву. Часто сообщения о снежных бурях или штормовых ветрах задерживаются по этим самым причинам.

В свободное от работы время Вячеслав делает такие домики из спичек.

В сделанной собственными руками лодке Короткий любит иногда выкурить сигаретку.

Ходовариха, 25 января 2014 года. Короткий снимает показания с метеобудки, расположенной в пяти минутах от его дома. Над его головой — северное сияние.

Вид на Баренцево море из иллюминатора «Михаила Сомова», дизель-электрохода, который доставляет для Вячеслава еду и инструменты один раз в год.