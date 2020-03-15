Советы путешественникам: как выспаться в самолете

Share Tweet Share Share Email CommentsМногие путешественники подвергаются стрессам и неудобствам при авиаперелетах. От этого люди очень утомляются и очень хотят спать. А ведь поспать можно и в самолете. Даже самый короткий сон дает возможность для нашего тела отдохнуть, набраться энергии и отправляться путешествовать дальше. Нам хочется, чтобы сон в самолете был эффективным, на этот счет можно получить несколько советов.

Для этого нужно выбрать посадочное место. Когда вы летите в бизнес-классе или первым классом, то здесь кресла раскладываются в горизонтальном положении, поэтому здесь вопрос отдыха будет неуместным. Если у вас высокий рост, то вам лучше выбирать место у прохода. Ведь пространства возле окна вам будет мало.

Больше всего пространства находится на выходе и у туалета. Второй вариант не будет удачным, ведь здесь постоянно будут проходить толпы людей и время от времени собираться очередь. К сожалению, выбрать не шумных и маленьких соседей не получиться, здесь все зависит от случая.

Если в ваши планы входит сон в самолете, то к этому нужно подготовиться. Перед посадкой в самолет не рекомендуется пить алкоголь и кофе, употреблять тяжелую для желудка пищу. В качестве питья лучше всего употреблять воду, позаботьтесь и о дополнительном увлажнении кожи. Это связано с тем, что во время перелета организм обезвоживается, а сухая кожа вызывает у нас чувство дискомфорта.

Что касается одежды, то лучше всего остановиться на спортивном костюме и обуви. Нужно учитывать тот факт, что в самолете бывает холодно, по этой причине нужно взять теплую кофту и носки. Многие авиакомпании дают своим пассажирам одеяла и подушки. Поэтому вам не придется беспокоиться о дополнительном багаже. Во многих самолетах присутствует и регулируемый подголовник, поэтому ваша голова во время сна будет зафиксирована. Повязку на глаза нужно взять самому.

Для того чтобы не беспокоится о ценностях во время перелета, их лучше сдать в багаж. Засыпать можно с любимой музыкой, которая закачивается на плеер или на телефон. Можно попросить стюардессу, чтобы она вас не будила, когда начнется прием пищи. Чтобы не возникло боли в позвоночнике, шее, в верхних и нижних конечностях, необходимо делать зарядку.