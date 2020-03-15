Невероятные судьбоносные обстоятельства

Вор попал под автобус через секунду после ограбления

В мае 2011 года в столице Колумбии Боготе один злоумышленник попытался отобрать у женщины мобильный телефон. После короткой борьбы он попытался улизнуть однако, сделав всего пару шагов, был внезапно сбит автобусом. Всё происходящее запечатлела камера видеонаблюдения, а видеозапись попала в различные СМИ.

Военный поплатился за загрязнение окружающей среды

Рон Пуарье, работавший в 1970-х годах радиотехником на морской базе Кэмп-Лежен в Северной Каролине, признался, что в те годы флот сбрасывал сотни галлонов токсичных растворителей в море. Химикаты, в свою очередь, попадали в питьевую воду. Рак, от которого Рон умер в мае 2013 года, вошёл в число заболеваний, спровоцированных попавшими в воду токсинами, от которых пострадали местные жители и морские пехотинцы. Перед смертью Рон рассказал Associated Press, что считает своё заболевание неким возмездием, уготовленным ему судьбой.

«Когда придёт судный день, — говорил Рон, — я надеюсь, что все пострадавшие поймут, что я не ведал, что творил».

Человек, сделавший доброе дело, неожиданно находит 40 долларов

«В моей жизни был период, когда я страдал бессонницей и ночи напролёт проводил, ворочаясь в кровати. Однажды в 6:30 утра я зашёл в супермаркет и уже на выходе увидел бездомного. Тогда я накупил гамбургеров, разогрел их и отдал этому обездоленному человеку. Затем я направился в другой магазин.

Припарковав машину и открыв дверь авто, я невольно взглянул вниз. И что бы вы думали, я там увидел? На тротуаре лежали новенькие 20 долларов. Мне показалось это забавным, но что действительно меня поразило, это то, что выходя из магазина, я нашёл ещё 20 долларов, и на том же самом месте. Я проверил кошелёк, однако предыдущие 20 баксов лежали на месте».

Скупой платит дважды

«Однажды я купил две газеты, а заплатил только за одну. Когда я попытался отойти, то заметил, что в захлопнувшемся окошке газетного автомата застрял край моей рубашки. Мне пришлось вставить в автомат дополнительные 25 центов, чтобы высвободиться из плена».

Добро возвращается сторицей

«В тот день мы с сыном отправились в магазин, чтобы купить ему очередную игру для приставки. На кассе впереди нас стояла женщина, которая явно была сильно огорчена из-за того, что её карточку не приняли, и ей не на что было купить детскую смесь для своего малыша. Мой сын был настолько очарован её прелестным ребёнком, что вернул игру и предложил женщине заплатить за покупку. «Ваш малыш нуждается в питании больше, чем я в «Растениях против Зомби», — убеждал женщину мой сын. Моё сердце наполнилось гордостью за него, поэтому я решила всё же купить ему игру.

Когда мы вышли из магазина, незнакомка догнала нас и протянула моему сыну конверт, попросив открыть его только дома. Каково же было наше удивление, когда, вскрыв конверт, мы увидели 100 долларов, к которым прилагалась записка «Ты заслужил это, молодой человек»».

Отдавайте, и вам воздастся

«Был период в моей жизни, когда я был обычным продавцом мебели, а моей зарплаты хватало только на то, чтобы расплатиться по счетам. Иногда мне приходилось даже голодать, так как не на что было купить еды.

Так или иначе, но однажды я ничего не смог продать. Был конец рабочего дня, а моя выручка оставалась равной нулю. Одна пожилая пара ходила по магазину и присматривала подставку под телевизор. Другие продавцы не хотели связываться с ними, поскольку понимали, что пожилые люди сначала замучают их долгими расспросами, а в итоге, в лучшем случае, купят что-нибудь за 100 долларов, в то время как выручка продавца составит всего 2 доллара.

Тогда я подумал – может, если я хоть что-нибудь сегодня смогу продать, то тогда, возможно, удача повернётся ко мне лицом. Так я продал супругам 2 подставки под телевизор. Они захотели воспользоваться услугами сборщика мебели, и, несмотря на то, что наш магазин предоставлял такую возможность (за дополнительную плату естественно), я взял, да и вызвался сам собрать им подставку бесплатно, с условием, что они заедут за мной в конце рабочего дня. На том и порешали.

Когда я оказался в их чудной квартире, то сразу почувствовал аппетитный аромат, доносившийся с кухни, и попытался проигнорировать его (это было нелегко, т.к. я почти ничего ни ел уже 3 день). Через 3 часа я закончил свою работу.

Однако старушка так просто меня не отпустила – она отвела меня на кухню, усадила за стол и накормила только что приготовленным ростбифом. Это было лучше, чем все деньги мира! Ведь я так давно не ел домашнюю еду, специально приготовленную для меня, что даже слезы наворачивались у меня на глазах. Я был признателен и благодарен старушке, а она в свою очередь протянула мне конверт. От переполнявшей меня радости, что сегодня я наконец-то засну с полным желудком, я совсем забыл про него. Открыв конверт у себя дома, я обнаружил там 100 долларов и заплакал…

После этого случая, проработав продавцом ещё некоторое время, я всегда старался помогать людям, не ища выгоды в больших покупках. И вы знаете, это помогала мне, а затем я получил более высокооплачиваемую работу».

отсюда