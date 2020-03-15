Самые маленькие животные в мире: фото удивительных созданий нашей планеты

Share Tweet Share Share Email CommentsНа фото: молодая мраморная лягушка на монете в четверть доллара.

Наш мир настолько разнообразен, что, понятное дело, кто-то оказывается самым большим, просто гигантским, а кто-то — микроскопическим.

В этом посте можно увидеть несколько самых маленьких представителей животного мира планеты, о существовании которых знает человек.

Фотографии самых маленьких животных — созданий Земли

Миниатюрный щеночек на смартфоне.

Новозеландская улитка.

Самая маленькая обезьяна в мире — пигмейская мармозетка.

Жаба-блоха (Psyllophyrne didactyla), обитающая в лесах Бразилии, без труда умещается на ногте мизинца.

Ну, или на кончике языка…

Самая маленькая рыбка в мире из семейства карповых, считается наименьшим позвоночным на планете, обитает в торфяных болотах Индонезии.

Конёк по кличке Дюймовочка — самая маленькая лошадь в мире, имеет рост 43 см.

Самое маленькое позвоночное существо Земли, рыбка Schindleria Brevipinguis или по-английски Stout Infantfish, обнаружена 20 лет назад. Крошечная рыбка выростает не более 7-8 мм в длину.

Крохотная рыбка в пузырьке с водой.

Сертификат Книги рекордов Гиннесса выдан самой маленькой собаке в мире Люси, которая весит всего около 750 грамм. Люси работает в центре реабилитации и терапии.

16-миллиметровый карибский геккон легко помещается на мелкой монетке.

Дата поста: 23.03.2013