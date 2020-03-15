В Ассоциации туроператоров России оценили влияние коронавируса на туризм

Share Tweet Share Share Email Commentsclose

Darren Whiteside/Reuters

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Александр Курносов рассказал о влиянии коронавируса нового типа на туристическую сферу России. Об этом сообщает RT.

По его словам, проблемы присутствуют на рынках въездного и выездного туризма.

«Потому что многие страны пока закрыты и, естественно, российские туристы, которые обычно на майские праздники активно выезжали за рубеж, в Испанию, Европу, Турцию, сейчас не имеют такой возможности и пока поездки приостановлены», — сказал Курносов.

Он также отметил, что, если пандемия коронавируса продолжится, «то о развитии внутреннего туризма тоже придётся забыть».

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. Италия занимает первое место по смертности от коронавируса.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— РЖД отменяет поезда на Украину и в Молдавию

— РЖД отменили поезда в Берлин и Париж из-за коронавируса

— Без римских каникул: коронавирус отпугнул россиян от Италии