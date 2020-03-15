«Автоспот» назвал модели авто, которые подорожают в России

Эксперты уверены, что обвал рубля, вызванный резким падением цен на нефть, выльется в очередное подорожание новых автомобилей в России до 10% уже к концу этого года. Какие модели прибавят в цене сильнее других, рассказал генеральный директор сервиса Autospot.ru Дмитрий Андреев.

По его подсчетам, локализация производства собираемых в России машин сейчас не превышает даже 50%, поэтому минимум половина их стоимости точно привязана к валюте.

Например, самый популярный кроссовер в России – Hyundai Creta, минимальная цена которого на данный момент составляет 998 000 рублей, локализован примерно на 40%. Следовательно, при росте курса доллара на 10% стоимость базовой Creta вырастет на 4%, до 1 037 920 рублей.

Сильнее всего должны подорожать импортные модели, поставляемые в нашу страну из-за рубежа. В их числе Toyota Land Cruiser 200, Toyota Highlander, Toyota Corolla, Volkswagen Amarok, Volkswagen Passat, Suzuki SX4, Suzuki Vitara, Skoda Superb, KIA Soul, KIA Picanto, Mitsubishi Pajero Sport и Mazda 3.

На автомобили отечественных марок LADA и УАЗ ситуация с падением рубля повлияет куда меньше, однако даже «АвтоВАЗ», как выяснилось, подвержен влиянию цен на сырье и продукцию некоторых субпоставщиков, поэтому ему тоже придется обновить прайс-листы, если курс национальной валюты останется на прежнем уровне.

Как ранее сообщали «Автоновости дня», первой цены на свои автомобили из-за падения цен на нефть и колебания курса рубля повысила Renault. Все модели французской марки подорожали в минувшую субботу в среднем на 1,14 процента.