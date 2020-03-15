Volkswagen Polo возглавил авторынок Санкт-Петербурга в феврале

Volkswagen Polo стал самым продаваемым автомобилем в Санкт-Петербурге по итогам февраля. В прошлом месяце владельцами этого седана стали 506 петербуржцев – на 99,2% больше, чем годом ранее, следует из данных аналитического агентства «АвтоСТАТ».

Вторым по популярности оказался корейский кроссовер Hyundai Creta, нашедший за отчетный месяц 340 покупателей (+16,4%). Замкнул тройку лидеров другой «кореец» – KIA Rio с результатом 315 реализованных автомобилей.

На четвертой и пятой строчках оказались кроссоверы Volkswagen Tiguan и Mitsubishi Outlander, разошедшиеся тиражом в 261 (+18,6%) и 210 (-4,1%) экземпляров соответственно.

Кроме них, в ТОП-10 самых популярных автомобилей на рынке Санкт-Петербурга в феврале 2020 года также вошли LADA Vesta (205 ед.; +2%), Hyundai Solaris (182 ед.; -45,5%), Skoda Rapid (175 ед.; -3,8%), Skoda Kodiaq (174 ед.; +59,6%) и Toyota RAV4 (160 ед.; +55,3%).