В Госдуме призвали АвтоВАЗ не повышать цены на автомобили

«АвтоВАЗу», который буквально сразу после обвала курса рубля допустил возможное подорожание своих автомобилей, нужно не только не повышать цены, а «заморозить» или даже снизить их. Такое мнение в интервью iReactor высказал депутат Госдумы РФ Михаил Емельянов.

«Я думаю, цены компании нужно даже снизить. <…> Падение рубля еще больше снизит доходы, так что цены еще больше повысятся. Если они повысят цены, то еще меньше будут покупать. Заморозка цен, считаю, была бы целесообразна. Не официальная государственная заморозка, а именно от лица производителей», — сказал Михаил Емельянов.

Как ранее сообщали «Автоновости дня», в «АвтоВАЗе» считают текущую ситуацию (с падением цен на нефть и обвалом рубля) негативной не только для себя, но и для всей российской автопромышленности.

Первой цены на свои автомобили из-за падения цен на нефть и колебания курса рубля повысила Renault. Все модели французской марки подорожали в минувшую субботу в среднем на 1,14 процента.