В ДНР заявили о ранении двух ополченцев после обстрела силовиков

ДОНЕЦК, 15 мар — РИА Новости. Украинские силовики обстреляли из гранатометов и зенитных установок позиции самопровозглашенной Донецкой народной республики, ранения получили два ополченца, сообщил журналистам представитель Народной милиции ДНР.

По его данным, обстрел с применением гранатометов и зенитных установок произвела украинская 128-я бригада в нарушение минских договоренностей, обстреляны позиции ополченцев в районе Белой Каменки.

«В результате обстрела противника получили ранения два защитника республики. Оперативными действиями наших медиков им была оказана квалифицированная помощь», — сказал представитель ведомства.

Он отметил, что ДНР соблюдает минские договоренности и придерживается обязательств по мирному урегулированию конфликта. «Тем не менее, мы оставляем за собой право адекватно реагировать на выходки и провокации противника «, — заявил представитель Народной милиции ДНР.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.