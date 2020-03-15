В Иране за сутки более ста человек умерли от коронавируса

ТЕГЕРАН, 15 мар – РИА Новости. Более 100 человек скончались за сутки в Иране от коронавируса в Иране, число жертв возросло до 724, всего зафиксировано 13938 случаев заболевания коронавирусом, сообщил советник министра здравоохранения Ирана Али Реза Вахабзаде.

Впервые число жертв за сутки в Иране превысило 100 человек.

«С полудня вчерашнего дня было выявлено 1209 новых случаев заражения коронавирусом, в общей сложности число зараженных достигло 13938. К настоящему моменту выздоровели 4590 человек. За прошедшие сутки скончались 113 человек, за счет чего общее число жертв возросло до 724», — написал он в Twitter.

Ту же информацию в эфире телеканала IRINN подтвердил официальный представитель минздрава Ирана Киануш Джаханпур.