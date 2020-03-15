Захарова: Режим прекращения боевых действий в Идлибе в целом соблюдается

«В практическом плане подписанный по итогам саммита дополнительный протокол к меморандуму от 17 сентября 2017 года позволил прекратить с 6 марта боевые действия по существующей линии соприкосновения в зоне деэскалации. Данный режим в целом соблюдается. Это способствует заметной стабилизации обстановки в Идлибе», — цитирует её ТАСС.

Захарова добавила, что уже ведутся работы по возобновлению движения транспорта по трассе М4. «Продолжаются контакты по линии министерств обороны России и Турции по обеспечению выполнения достигнутых договоренностей», — указала официальный представитель МИД РФ.