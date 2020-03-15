Елена Темникова призналась, что хотела сделать пластику

Елена Темникова призналась, что не всегда могла принять себя такой, какая есть. По словам певицы, она многое хотела в себе изменить, поэтому готова была прибегнуть к услугам пластических хирургов. Однако экс-солистка группы SEREBRO вовремя одумалась и отказалась от этой идеи.

Елена Темникова заявила, что еще пять лет назад всерьез думала о кардинальных преображениях. «Я раньше была подвержена стереотипам. Мне казалось, что крошечный нос — это красиво. Еще я мечтала качнуть губы, может быть, сделать грудь», — заявила 34-летняя исполнительница.

Экс-солистка группы SEREBRO отметила, что от хирургических вмешательств ее отговорили друзья. «Я боялась наркоза. И какое счастье, что боялась. Раньше так стеснялась своей груди, что не носила платья на тонких бретельках. А сейчас ношу — и мне нравится. Но ведь грудь не изменилась! Ничего не изменилось, кроме моего отношения!» — добавила звезда.

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По словам артистки, она приняла себя в тот момент, когда ей посоветовали похудеть. Тогда Темникова пересмотрела свои взгляды на собственную внешность и поняла, что довольна ей. Елена добавила, что сейчас не стесняется демонстрировать и фотографии без обработки. По словам певицы, она практически не ретуширует свои снимки, которые публикует в социальных сетях. «На моих снимках всегда минимальная ретушь, иногда вообще только цветокоррекция. Пока что смотреть на себя совсем без ретуши, в Instagram, который диктует определенный формат, я не готова», — откровенно заявила Елена.

Также артистка подчеркнула, что восхищается коллегами, которые полностью могут отказаться от фотошопа. По словам Темниковой, возможно, и когда-нибудь она сможет показывать абсолютно «честные» кадры поклонникам. «Сейчас у меня очень хорошие ретушер, который умеет очень аккуратно скрывать недостатки. Плюс я достаточно профессионально делаю макияж, со мной визажисты часто работают, профессиональные фотографы», — подытожила она.

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К слову, ранее Темникова признавалась, что имела проблемы с кожей из-за сильного стресса, который она пережила перед концертом. «Мы начали обращаться к врачам, меня обследовали полностью, я оказалась здорова, — негодовала она. — Это было очень страшно, мне хотелось исчезнуть, чтобы меня никто не видел. Мне было больно спать, больно жить и есть, шевелить лицом. Я обошла уйму косметологов и дерматологов, никто ничего не мог сделать. Мне пришлось даже пить какое-то страшное лекарство, которое помогает всем без исключения, но на его фоне мне стало только хуже».

По материалам Glamour

Фото: Instagram