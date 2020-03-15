Глаз Биньхая! Самая потрясающая библиотека в мире

Немногие любят, чтобы за ним наблюдали во время чтения книги, но в этом случае приходится делать исключение. Эта потрясающая новая библиотека Китая сделана в виде гигантского глаза.

Пятиэтажная структура была спроектирована голландской дизайнерской фирмой MVRDV в сотрудничестве с Институтом планирования и дизайна города Тяньцзинь, где и была построена.

«Глаз Биньхая» расположился на площади 34 тысячи квадратных метров и в нём хранится 1,2 миллиона книг. Строительство этого грандиозного сооружения заняло всего три года.

На первом этаже расположились читальные залы, обширные холлы, комнаты за деловых встреч и зоны отдыха на средних этажах, а также компьютерные/аудио залы на верхнем этаже.

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