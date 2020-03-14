Источник: двое заместителей нового главы СК по РТ Липского подали в отставку

Двое заместителей нового руководителя СУ СКР по Татарстану Валерия Липского подали рапорты об отставке. Об этом «БИЗНЕС Online» сообщил источник.

Как стало известно «БИЗНЕС Online», рапорт об отставке в четверг подал первый заместитель руководителя СУ СК Марат Зарипов. Она уже согласована, но принять ее официально может лишь президент России Владимир Путин.

Выяснилось, что уходит с поста и другой замруководителя татарстанского следкома — Руслан Залялиев. Он написал рапорт еще во вторник, 10 марта. По словам высокопоставленного собеседника нашей газеты, Залялиев попал под жесткую критику нового шефа СК по РТ. Дело в том, что ранее Руслан Хасанович отвечал за организационную часть работы следкома, но в прошлом году обязанности между замами были перераспределены, Залялиеву передали кураторство по преступлениям с участием малолетних. Показатели данной работы не устроили Липского.

В четверг следком проводил совместное совещание с руководителям отделов и подразделений БЭП МВД по РТ. Заслушивая доклады экономической полиции, Липский довольно строго раскритиковал ряд подчиненных. Так, якобы во время совещания было принято решение о ротации пятерых руководителей отделов.

Например, под критику угодил начальник пятого отдела по расследованию особо важных дел — по налоговым преступлениям — Ильдар Нуриахметов. Ему предложено с приставкой и. о. возглавить следственный отдел по Челнам, который обезглавлен в отсутствие Камиля Халиева.

В силовом блоке РТ обсуждается версия, что освободившиеся должности займут члены команды Липского из Башкортостана. Сам он в среду во время приема граждан в Челнах заявил, что действительно везет в РТ следователей из РБ, но якобы на рядовые, а не на руководящие посты.

Напомним, Липский был назначен руководителем СУ СКР по Татарстану 6 февраля. Данная должность пустовала с февраля прошлого года, когда кресло главного следователя Татарстана покинул Павел Николаев. Около года его с приставкой и. о. замещал генерал-майор юстиции Зарипов.

До последнего времени Липский занимал пост заместителя руководителя СК по Башкортостану.