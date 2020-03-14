Фуркада признали уникальным чемпионом из-за нечестных побед

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Дарья ДомрачеваФото: Денис Костюченко / РИА Новости

Бывшая белорусская биатлонистка и четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева признала завершившего спортивную карьеру француза Мартена Фуркада уникальным чемпионом из-за его нечестного ведения гонок. Ее слова доступны на сайте «Матч ТВ».

«Он не всегда был честен с соперниками на дистанции», — заявила Домрачева. Она добавила, что многие биатлонисты запомнят «снежные сугробы на ковриках на огневых рубежах, ведение гонки, ускорение перед рубежами», которые создавал Фуркад, чтобы помешать им. При этом белоруска признала, что в этом заключается уникальность француза. «Во многом он благодаря этому добивался своих побед», — заключила она.

31-летний Фуркад объявил о завершении карьеры 13 марта. О своем решении он написал в Twitter. 14 марта француз выступил в последней для себя гонке — пасьюте на этапе Кубка мира в финском Контиолахти. Фуркад победил, но не сумел удержать Большой хрустальный глобус по итогам сезона. Его обладателем во второй раз подряд стал норвежец Йоханнес Бе.

Фуркад — пятикратный олимпийский чемпион и 13-кратный победитель чемпионата мира. На его счету также семь подряд побед в общем зачете Кубка мира, что является абсолютным рекордом.