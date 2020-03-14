В Европе стали чаще употреблять наркотики

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Фото: Guadalupe Pardo / Reuters

Жители Еворосоюза стали чаще употреблять наркотики. Об этом свидетельствуют данные исследования, опубликованного на сайте Европейского центра мониторинга наркотиков и наркозависимости.

Специалисты проанализировали сточные воды в 68 городах 23 стран, таким образом сумев собрать данные примерно о 49 миллионах граждан. Они пришли к выводу, что МДМА перестал быть клубным наркотиком, поскольку его начали все чаще использовать молодые люди в самых разных городах. Также увеличилось употребление амфетамина и кокаина. Последнее запрещенное вещество оказалось наиболее популярно в Бельгии, Голландии и Испании.

Уточняется, что кокаин и МДМА чаще всего употребляли на выходных. В то же время употребление метамфетамина не зависело от дня недели.

Летом специалисты проекта «Трезвая Россия» составили антинаркотический рейтинг регионов страны. Согласно результатам исследования, самыми свободными от наркотиков регионами стали Ненецкий автономный округ (НАО), Архангельская область и Чеченская Республика.