В российском регионе ограбили дом матери вице-губернатора

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Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости

В поселке Новосергиевка Оренбургской области неизвестные ограбили дом семьи первого вице-губернатора Сергея Балыкина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в местной администрации.

По данным Telegram-канала Mash, в доме проживает мать политика. Грабители ворвались в дом Надежды Балыкиной, когда ее не должно было быть дома — женщина собиралась уехать на лечение.

Преступники связали пенсионерку и вынесли из дома ценные вещи. В частности, было украдено золото и деньги, отмечает ТАСС. Полиция начала проверку инцидента. На месте работают сотрудники МВД, также проводится поиск преступников.

Сергей Балыкин возглавлял Новосергиевский район с 2000 по 2013 годы. Затем он перешел на работу в правительство региона, где занимает должность первого вице-губернатора.

Ранее сообщалось, что неизвестные ворвались в дом к заместителю губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Альбины Свинцовой в подмосковных Котельниках. Злоумышленники избили мужа замгубернатора Юрия Свинцова, украли 200 тысяч евро и скрылись.