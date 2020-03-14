Renault повысила цены на автомобили в России

Компания Renault повысила цены на свои автомобили в России в среднем на 1,14% из-за падения цен на нефть и колебания курса рубля. Об этом в субботу, 14 марта, сообщил «ТАСС» представитель французской марки.

«Да, цены скорректированы (+1,14% — прим. ТАСС) исходя из сложившейся экономической ситуации», — сказал собеседник агентства.

Как сообщали «Автоновости дня», кроме Renault о возможной корректировке цен на свои модели на фоне обвала рубля говорил и «АвтоВАЗ». Обе компании поясняли, что, несмотря на высокую локализацию производства, они подвержены влиянию цен на сырье и продукцию некоторых субпоставщиков, номинированных в евро или долларах, поэтому рассчитывают на расширенные меры стимулирования спроса со стороны российского правительства.

Если ситуация на нефтяном рынке не стабилизируется, и курс рубля останется на текущем уровне, цены на новые автомобили могут вырасти вплоть до 10% уже к концу этого года, считают эксперты. Впрочем, конечная стоимость покупки становится выше уже сейчас – из-за ажиотажного спроса, предваряющего массовое подорожание автомобилей, дилеры начинают отказываться от скидок и все чаще продают машины по прайсовым ценам.