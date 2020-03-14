Появились первые изображения нового кроссовера Volvo XC100

На днях «Автоновости дня» сообщали о том, что шведская Volvo планирует выпустить два новых кроссовера, одним из которых станет флагманский XC100. Взяв за основу внешность нынешнего флагмана XC90, дизайнеры «Колёса.ру» создали свои рендерные изображения будущей новинки.

Так, первое, что бросается в глаза – увеличенные габариты. Новый XC100, очевидно, будет длиннее, выше и шире, чем XC90. Изменится пластика боковин: место горизонтального ребра, проходящего вдоль всего кузова, займут специальные выштамповки на крыльях.



Volvo XC100. Фото Колёса.ру

Самой узнаваемой чертой будущего флагмана должна стать задняя оптика, которая, в отличие от других кроссоверов Volvo, получит объединяющую оба фонаря сплошную светодиодную полосу. Ниша номерного знака разместится на заднем бампере, как это сделано на легковом флагмане марки – седане S90.

Ожидается, что XC100 станет самым дорогим и роскошным кроссовером Volvo, призванным составить конкуренцию признанным лидером этого класса – Mercedes-Benz GLS и BMW X7. О характеристиках же пока говорить рано, но, скорее всего, некоторые двигатели перейдут к новинке от других моделей бренда, дополнившись одним или двумя гибридными «довесками».



Volvo XC100. Фото Колёса.ру

Нынешний флагман Volvo – кроссовер XC90 – предлагается в России минимум за 4 080 000 рублей за версию с 2,0-литровым 249-сильным бензиновым мотором T5. Единственный вариант с 235-сильным дизелем D5 стоит почти на полмиллиона дороже.