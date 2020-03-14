Немецкие Audi и BMW оказались самыми «аварийными» автомобилями в России в 2019 году. К такому выводу пришли эксперты телематического оператора UBI Technologies, изучившие манеру езды водителей взятых в лизинг машин.

По их подсчетам, на долю Audi пришлось 12,9% зафиксированных через телематику ДТП. Экс-лидер антирейтинга – баварская BMW с показателем 11,7% теперь заняла только второе место.

Примечательно, что, попав в аварию, водители Audi начинают ездить осторожнее и значительно реже нарушают правила дорожного движения, чем обладатели BMW. Вторые, наоборот, продолжают рисковать, пренебрегая собственной безопасностью и безопасностью окружающих. Эти данные выдало телематическое оборудование, установленное в лизинговых автомобилях.

Аутсайдерами антирейтинга, то есть самыми «безаварийными» в прошлом году стали владельцы представительских автомобилей Mercedes-Benz S-Class и Mercedes-Maybach S-Class. Они показали себя примерными водителями, позволяющими себе изредка превышать скорость или резко тормозить только в поездках в аэропорты.