В Совете Федерации призвали закрыть Россию на карантин

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. Авиарейсы из России в страны Европы должны быть полностью прекращены, границы страны необходимо временно закрыть. В противном случае коронавирус очень быстро распространится по России. Такое мнение высказал член Совета Федерации Алексей Пушков.

Сенатор поддержал предложение бизнесмена Олега Дерипаски ввести в РФ полный карантин на два месяца, закрыть на этот срок границы для иностранцев и отменить массовые мероприятия.

«В условиях очень быстрого распространения коронавируса по миру предложение Дерипаски о полном закрытии границ России выглядит совершенно оправданным. Такие меры уже приняты некоторыми странами. Иначе придется, как Меркель, разводить руками и говорить, что вирус уже не остановить», – написал Пушков в Twitter.

Сенатор отметил, что сегодня Европа находится в самой активной фазе роста числа зараженных. Так, за сутки в Италии их число возросло на 5198 человек, в Испании – на 2955, в Германии – на 1597, во Франции – на 1383 человек.

«Авиарейсы в эти страны у нас сократили, но некоторые сохранили. Их надо на время прекратить», – убежден Пушков.

По словам политика, в России все еще сохраняется «иронично-безответственное отношение к вирусу».

«Авиакомпании продолжают летать в очаговые страны, приводя оттуда инфицированных людей, которые затем разъезжаются по стране. Туристы выезжают в зоны высокого риска, а вместо полного закрытия границ – полумеры», – констатировал он.