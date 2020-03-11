Акар и Шойгу провели телефонные переговоры

«Акар и Шойгу обменялись мнениями относительно долгосрочного перемирия в Идлибе, а также возвращения свыше 1 млн сирийских беженцев. В ходе переговоров была отмечена приверженность поддержанию перемирия, выполнению обязательств в рамках соглашения (по Идлибу – ред.), а также усилиям по поддержанию мира и стабильности в регионе», — цитирует Министерства национальной обороны Турции ТАСС.

В Минобороны РФ ранее сообщили, что Шойгу и Акар обсудили «вопросы, связанные с реализацией дополнительного протокола к меморандуму о стабилизации обстановки в зоне деэскалации Идлиб (принят в Москве 5 марта 2020 года)».

Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на состоявшихся 5 марта в Москве переговорах согласовали введение режима прекращения огня и ряд других мер, нацеленных на урегулирование ситуации в Идлибе. Достигнутые ими договорённости предусматривают, что боевые действия в этом регионе прекращаются вдоль всей линии соприкосновения со вступлением в силу перемирия 6 марта. С 15 марта РФ и Турция начнут совместное патрулирование по трассе М-4 в Сирии, вдоль которой будет создан коридор безопасности. Москва и Анкара подтвердили приверженность сохранению суверенитета Сирии и договорились продолжать борьбу с терроризмом.