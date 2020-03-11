Названо число финалистов олимпиады «Я — профессионал»

Архивное фотоФото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Более 12 тысяч студентов приняли участие в финале олимпиады «Я — профессионал». Об этом сообщается в пресс-релизе президентской платформы «Россия — страна возможностей», поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Финалисты соревновались по 68 различным направлениям — от языкознания до робототехники.

«Победителей мы узнаем в конце марта, но уже сейчас понятно, что финалисты олимпиады — уникальные молодые люди, талантливые, амбициозные и трудолюбивые», — рассказала руководитель проекта Валерия Касамара.

По ее словам, олимпиада способствует формирование сообщества целеустремленных специалистов, которые положительно повлияет на развитие государства.

В свою очередь, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров отметил удобство конкурса, так как заключительные испытания проходили в разных регионах.

READ Ряд законов вступает в силу в России с 1 марта 2020 года

Дипломанты будут объявлены в конце марта. Они смогут воспользоваться льготами при поступлении в магистратуру, аспирантуру и ординатуру ведущих российских вузов, а также смогут пройти стажировку в крупной профильной компании. Для медалистов предусмотрены также денежные премии в размере от 100 до 300 тысяч рублей.