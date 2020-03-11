Российские полицейские строили начальнику баню вместо работы

Фото: Степан Кулинич / «Коммерсантъ»

В Архангельской области завершено расследование уголовного дела бывшего начальника отдела полиции «Приморский», который заставил подчиненных построить ему баню. Об этом в среду, 11 марта, сообщает региональное управление Следственного комитета России.

По версии следствия, в 2017 году обвиняемый привлек двух своих сотрудников к строительству бани на своей даче в Холмогорском районе области. Полицейские боялись, что отказ повлечет проблемы по службе, потому вынуждены были подчиниться. Несколько месяцев они занимались строительством и обустройством бани в рабочее время, а также во время нахождения в отпуске и на больничном. Свои прямые обязанности полицейские выполняли только в выходные дни и в свободное время. При этом, их начальник расценил потраченное на его даче время, как рабочее, начислив себе и подчиненным зарплату.

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Преступление выявили сотрудники собственной безопасности регионального УМВД и оперативники ФСБ. На основании их материалов было возбуждено уголовное дело по статье 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»).