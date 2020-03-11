ТОП-10 варварских законов Древнего Рима

Римское право стало основной современной юриспруденции. Его обязаны знать все: юристы, адвокаты, прокуроры, судьи, все, кто имеют дело с законами. На тот момент это было самое развитое и передовое государство в мире. Впрочем, в самом Древнем Риме существовали такие законы, которые сейчас кажутся не просто дикостью, а настоящим варварством.

Запрещалось носить пурпур

Основной одеждой римского гражданина была тога — большой кусок шерстяной материи, который повязывали вокруг тела. Тога, как правило, была белого цвета, часто имела пурпурные или золотые полосы или цветной орнамент. Скорбящие носили серую или чёрную тогу. Каких-то строгих правил в выборе цвета тога в Риме не было. Кроме одного: носить тогу пурпурного цвета мог лишь император. Причём продиктовано это ограничение было сугубо прагматичными соображениями.Дело в том, что фиолетовый краситель в те времена был невероятно дорогим. Его изготавливали только в Финикии и привозили в Рим по специальному заказу императора. Причём для того, чтобы изготовить достаточное количество красителя для покраски одной тоги, требовалось раздавить около 10 тысяч моллюсков. Так что пурпур был в прямом смысле слова на вес золота.

Запрещалось закатывать большой пир

В Древнем Риме были весьма распространены сумптуарные законы — законы против излишней роскоши в обстановке, одежде, еде и прочем. Один из таких — закон Гая Орхидия от 181 года до н. э., который ограничивал расходы на пиры. Впоследствии была принята его более строгая версия, которая называлась Фанниев закон. Этот закон разрешал угощать у себя в доме не более трех гостей, а в базарные дни — не более пяти: таких дней было три в месяц. Приварок позволялось готовить не дороже, чем на 2,5 драхмы, на копчёное мясо разрешалось тратить в год не больше 15 талантов, овощей же и бобов для похлёбки — сколько давала земля.

Запрещалось плакать на похоронах

Похороны в Древнем Риме были весьма интересной церемонией. Вынос тела, особенно если покойный был человеком знатным и состоятельным, сопровождал глашатай. Перед преданием тела земле или сожжением на костре, покойного в сопровождении процессии проносили по городу с обязательным посещением форума. В начале похоронной процессии шли музыканты, позже — плакальщицы, затем певчие, которые исполняли умершему похвалы, а после актеры, исполнявшие комические сцены из жизни покойника. После актеров несли картины, изображавшие деяния умершего (особенно, если он был военным), а также маски его предков. Чем более знатным и почитаемым человеком был усопший, тем больше плакальщиц нанимали в его процессию. Совершенно посторонние женщины, которые даже не знали покойного, буквально рвали на себе волосы, стенали и царапали лица, изображая скорбь. В конце концов дошло до того, что плач на похоронах просто запретили, чтобы люди не нанимали таких актёров.

Отец мог легально убить любовника своей дочери

Вообще, по части супружеских измен законодательство Древнего Рима было достаточно своеобразным, хотя и отражало в достаточной мере мораль и нравы того времени. Если мужчина заставал свою жену с любовником, он должен был запереть их обоих в доме и позвать как можно больше соседей, чтобы они засвидетельствовали факт измены. После официального обвинения мужчина должен был обязательно развестись со своей женой, чтобы его самого не обвинили в сутенёрстве. В том случае, если любовник жены оказывался актёром или вольноотпущенником, мужчина имел полное право убить его. А вот если отец застанет свою незамужнюю дочь с любовником, то имеет право бить его в независимости от его социального статуса. С другой стороны, измена мужчин своим жёнам с проститутками, актрисами и прочими порочными женщинами юридически никак не наказывалась.

Убийцу родителей надлежало утопить в кожаном мешке с животными

К такому виду смертной казни обычно приговаривали римлян, совершивших убийство близких родственников. Причём топили людей за совершенно разные провинности и тоже достаточно часто. Но именно к убийцам родственников в мешок клали животное — собаку, змею или обезьяну. По древнему поверью считалось, что эти животные слишком плохо чтят своих отцов. Да и вообще, само утопление в мешке в те времена считалось крайне унизительным и недостойным способом лишить человека жизни. Аристократов обычно казнили по-другому.

Проститутки обязаны были красить волосы в светлый или рыжий цвет

Виной всему многочисленные завоевательные походы римских полководцев в Центральную Европу. Очень скоро столицу огромной империи буквально наводнили пленные женщины из Германии и Галлии. Чаще всего они попадали именно в публичные дома в качестве рабынь и проституток. А так как среди них преобладали блондинки и рыжие, в скором времени был издан официальный указ, обязывающий всех римских «жриц любви» красить волосы в светлый или рыжий цвет, чтобы их можно было отличать от «порядочных брюнеток».

Чтобы совершить самоубийство, нужно было получить разрешение сената

Гражданам тогда не разрешалось совершать самоубийства просто так, по собственному желанию. Если человек высказывал желание свести счёты с жизнью, он должен был подать официальное прошение в сенат с подробным описанием причин, которые подтолкнули его к такому шагу. Если сенаторы после совещания находили эти причины удовлетворительными, то выдавали просителю бесплатный яд для ухода из жизни.

Отец мог трижды продать своих детей в рабство

Отец семейства в Риме вообще пользовался очень серьёзным уважением и обладал рядом неотъемлемых прав. Одно из них — право продать своих детей во временное рабство. Впрочем, временное оно будет или постоянное, тоже решал отец. В дошедших до нас текстах нет чётких указаний на то, какой именно в таком случае заключался договор и какие имел ограничения. Известно, что в какой-то момент отец мог потребовать, чтобы сын был продан ему обратно. В таком случаен он снова получал власть над своим ребёнком и мог продать его повторно. Однако, закон Двенадцати таблиц разрешал повторять эту продажу до трёх раз. После троекратной продажи сын полностью освобождался от власти отца.

Женщина могла уйти из дома на три дня, чтобы продлить «испытательный срок» перед браком

Вообще, в те времена в Риме существовало три вида брака. Первые два напоминали собой современный официальный брак, а вот третий вид предполагал, что пара заключает брак лишь после года совместной жизни. Эдакий «испытательный срок», во время которого оба могут присмотреться друг к друг и понять, стоит ли связывать себя узами официального брака. При этом, если в течение года женщина уходила из дома своего будущего мужа больше чем на три дня и три ночи, то отсчёт начинался заново.

Отец семейства мог законно убить всю свою семью

Особенно ярко это было выражено в ранний доимперский период Рима. Отцом семейства считался старший член династии. Ему предоставлялись абсолютные права в рамках своей семьи. Здесь он был и верховным жрецом, и обвинителем, и судьёй, и палачом, если придётся. При этом даже если сыновья уже взрослые и имеют собственные семьи, пока жив их отец, именно он считается главой семьи. Ему принадлежат и жена, и дети, и их супруги. Причём принадлежат в прямом смысле слова. Жену отец семейства мог убить за измену, дочь — за внебрачную связь, сыновей — за совершённое правонарушение.