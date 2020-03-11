Главу похоронной службы мэрии Барнаула подозревают незаконном семейном подряде отцом

Сотрудники второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Алтайскому краю возбудили уголовное дело в отношении директора МУП «Специализированная похоронная служба Барнаула» и его отца – специалиста по оказанию ритуальных услуг в ООО «Сибинтекс». Как полагают правоохранители, под прикрытием муниципального предприятия отец и сын незаконно оказывали ритуальные услуги, сказано на сайте следкома.

По данным следствия, директор МУПа (в этом качестве в ЕГРЮЛ указан Виталий Иконников) и его отец в 2018-2020 годах осуществляли незаконную предпринимательскую деятельность в составе организованной группы. По предварительным данным, они занимались оказанием ритуальных услуг жителям Барнаула без регистрации юридического лица, используя для этого, в том числе, ресурсы муниципального унитарного предприятия. За два года им удалось извлечь доход в размере, превышающем 2,25 млн рублей. Преступление было выявлено сотрудниками УФСБ по Алтайскому краю.

О возможной связи между двумя юрлицами сообщалось и ранее, еще когда стало известно об обысках, прошедших в МУП «Специализированная похоронная служба Барнаула». Источники утверждали, что правоохранителей заинтересовали взаимоотношения между МУПом и «Сибинтексом». В электронных справочниках для обеих фирм был указан один и тот же адрес, а по телефонам, указанных в качестве контактных для «Сибинтекса», сотрудники отвечают, что это «похоронная служба». При этом в качестве основной деятельности компании указана «неспециализированная торговля». «Берут деньги с людей за товар вдвойне, а через МУП договоры не проводят. Оказали 1000 услуг, а в отчетности показали 600. Деньги в карман. За сообщение о смерти деньги платили полиции и скорой — 600 рублей за адрес. Затем с каждого договора за полученный адрес необходимо было отдать 20 %», — рассказывали тогда источники. Также стоит отметить, что между двумя юрлицами также часто заключаются муниципальные контракты. По данным портала Госзатраты, их общая сумма — около 45 млн рублей. Руководителем ООО является Александр Ситников.

Теперь отцу и сыну грозит уголовная ответственность в соответствии с п. «а» ч. 2 ст. 171 УК РФ (осуществление незаконной предпринимательской деятельности, совершенное организованной группой). Максимальное наказание, которое может грозить им, – до пяти лет лишения свободы со штрафом до 80 тысяч рублей. На данный момент расследование уголовного дела продолжается, следователи проводят действия, направленные на сбор и закрепление доказательств.

Также упомянем, что СУ СКР по Алтайскому краю в октябре 2019 года инициировало проверку по сообщению о ненадлежащим образом погребенных людях. Это произошло после публикации в СМИ, в которой заведующий кладбищем во Власихе Владимир Каминский рассказал о неупокоенных должным образом безродных. Он отмечал, что в большинстве из не зарытых могил лежат дети. Сам он повлиять на ситуацию якобы не мог — по его словам, распоряжением руководства он был отстранен от работы с захоронениями. В то же время руководитель МУП «Специализированная похоронная служба» Виталий Иконников выразил уверенность, что его подчиненный был обязан закопать могилы. Руководитель МУПа даже грозился уволить Каминского, если видео с могилами попадет в публичный доступ. В то же время заведующий кладбищем заявлял, что его якобы пытаются выжить с должности ради другого претендента. При этом по имеющейся информации он не обращался к руководству с просьбой принять меры, помочь с техникой для организации погребений.