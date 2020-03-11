«Дымовая завеса в виде Госсовета»: политолог рассказал о козыре Путина

Кремль умело переключил внимание общественности на Госсовет, оставив людям право строить версии о том, какое место в новой структуре займет Владимир Путин.

Владимир Путин.

kremlin.ru

Настоящим «козырем» стало обнуление президентских сроков после принятия новой Конституции, рассказал доцент кафедры политической психологии факультета психологии СПбГУ Александр Конфисахор.

«Операция была проведена красиво, все — как положено. Захват территории, дымовая завеса в виде Госсовета, изменение группировки сил. Все это было задумано ради сегодняшнего дня. Чтобы обнулить президентские сроки. Все гадали о том, какую функцию будет выполнять Госсовет, какими отношениями будет связан с другими ветвями власти, но главный удар был нанесен сегодня (10 марта)», — цитирует «Росбалт» политолога.

По его словам, происходящему предшествовали недавние заявления Путина о том, что между стабильностью и сменяемостью власти он выберет первое — «пока не обрастем жирком».

«Но жирком можно обрастать долго, его никогда много не бывает. А на фоне обвала мировых бирж, ослабевшего рубля и эпидемии коронавируса заявление президента звучит особенно мощно. Теперь все выглядит так, будто в мире сейчас слишком много угроз, чтобы отдавать власть другому президенту — только Путин может держать все под контролем. Скоро на госканалах это все нам хорошо расскажут и покажут», — предупредил Конфисахор.

10 марта Госдума одобрила обнуление президентских сроков после принятия поправок в Конституцию. Это означает, что Владимир Путин может остаться у власти после 2024 года.

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